Nouveau patron au PSG, Luis Campos veut un transfert !

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Willian Pacho est devenu un véritable taulier de la défense parisienne. Si l’international Équatorien est totalement indiscutable à Paris, ce n’est pas le cas de Lucas Beraldo. Les dirigeants parisiens pourraient très prochainement réfléchir à la signature d’un nouveau défenseur central gaucher capable de suppléer le numéro 51.

Ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Willian Pacho a inscrit son premier but en professionnel. Depuis plus d’un an désormais, le numéro 51 fait office de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Solide dans le duel, propre à la relance, capable d’enchaîner les rencontres, l’Équatorien a tout pour écrire sa légende à Paris.

Lucas Beraldo en difficulté au PSG ? Cependant, il se pourrait qu’un problème existe à ce poste du côté des dirigeants du PSG. A en croire les dernières indiscrétions de SPORT, Lucas Beraldo ne ferait plus véritablement l’unanimité du côté des hautes sphères parisiennes.