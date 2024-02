OM - PSG : Échec et mat pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne va pas renommer Zinedine Zidane à la prochaine intersaison puisque le club merengue a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti. Néanmoins, Zidane serait susceptible de rebondir trois ans après sa dernière expérience d’entraîneur… au Bayern Munich ! L’OM et le PSG ne seraient pas dans ses plans.

Zinedine Zidane n’a plus dirigé le moindre match de football depuis mai 2021 et son deuxième départ du banc de touche du Real Madrid. L’entraîneur français a été annoncé avec insistance du côté du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino et plus récemment de Christophe Galtier ou bien à l’OM pour en devenir le manager général dans le cadre d’un rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens.

«Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid»

Comme le Bayern Munich l’a annoncé dans la journée de mercredi, Thomas Tuchel laissera sa place d’entraîneur à l’issue de la saison. Et après ? Un nouveau coach sera nommé par la direction du Bayern Munich. L’identité du technicien en question pourrait même être révélée d’ici la fin de la saison. Et pourquoi pas Zinedine Zidane ? D’après un confident du champion du monde tricolore, Zidane aurait des chances d'être l’élu pour le Bayern. « Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire et d'excellentes conditions de travail. Les deux clubs ont de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. À cet égard, le Bayern a toujours été un sujet qu'il n'a jamais rejeté ».

