OM : Nouveau clash après l’affaire Rabiot !

L'actualité de l'OM est marquée depuis presque deux semaines par le feuilleton Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais dans un contexte très différent, le club phocéen se retrouve directement ciblé par un autre clash : celui d'Olivier Létang qui dénonce l'attitude de l'OM dans ses négociations avec Edon Zhegrova.

Ce mercato estival 2025 fait décidément l'objet de nombreuses tensions du côté de l'OM. Le 15 août dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), ce qui a donc incité les dirigeants marseillais a placé ces deux joueurs sur la liste des transferts. Mais ces dernier jours, alors qu'un accord secret a été évoqué dans la presse entre l'OM et Edon Zhegrova, le président lillois Olivier Létang est monté au créneau, se montrant quelque peu agacé par l'attitude des Marseillais.

L'OM taclé sur l'affaire Zhegrova « Il y a un accord entre l’OM et Edon? Je suis surpris moi! Parce que nous, on a aucun contact avec l’Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs. Il est interdit de contacter un joueur d’un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat », a lâché le président du LOSC en zone mixte, après le tirage au sort de l'Europa League. Létang n'accepte pas l'attitude de l'OM qui négocie dans son dos avec son attaquant kosovar, et il le fait savoir.