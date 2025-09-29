OM : Mercato de folie, le vestiaire valide !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en fin de mercato, lui qui a été prêté par Brighton, Matt O’Riley est revenu sur son adaptation express à l’OM. Très bien accueilli par que ce soit par le staff ou le vestiaire, l’international danois estime que tous les joueurs qui sont arrivés cet été à Marseille sont talentueux, mais surtout des « bonnes personnes », ce qui facilite l’intégration.

Arrivé dans les derniers jours du mercato avant de rejoindre sa sélection nationale, Matt O’Riley n’a pas vraiment pu prendre le temps de s’adapter à l’OM. Prêté par Brighton, le milieu de terrain âgé de 24 ans a été titulaire lors de quasiment tous les matchs, mis à part la réception de Lorient (4-0).

« Tout le monde a été très accueillant, le staff comme les joueurs » « Ça se passe très bien. Tout le monde a été très accueillant, le staff comme les joueurs », a confié Matt O’Riley ce lundi en conférence de presse à propos de son adaptation. « C’est un gros changement, dans un pays où la langue est différente. C’est l’aspect le plus difficile. Mais le football reste universel : quand on joue, on n’a pas vraiment besoin de parler. J’apprends chaque jour et ce sera de plus en plus facile. »