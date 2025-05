OM : McCourt prêt à offrir un mercato XXL à De Zerbi ?

Après avoir balayé les doutes sur son avenir, Roberto De Zerbi peut se concentrer exclusivement sur la préparation de la prochaine saison avec l’Olympique de Marseille. Et ça s’annonce animé, puisque l’équipe va devoir être renforcée avec la participation à la Ligue des Champions.

Les objectifs sont atteints. Après une saison catastrophique, l’ OM a su se reconstruire et est enfin de retour en Ligue des Champions , même s’il a fallu attendre les dernières journées de Ligue 1 pour voir arriver la qualification. C’est en grande partie grâce au travail de l’ombre accompli par Pablo Longoria et Medhi Benatia , qui ont travaillé d’arrache-pied pour offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi .

Et ça ne fait que commencer ! Car il faudra encore renforcer le collectif actuellement en place en vue de la saison prochaine, notamment dans certains secteurs qui n’ont pas apporté satisfaction ces derniers mois. C’est le cas en défense centrale, secteur qui a souvent donné des maux de tête à De Zerbi . Et l’ OM pourrait frapper très fort, puisque c’est l’international espagnol Aymeric Laporte qui pourrait quitter l' Arabie Saoudite et débarquer dans les prochaines semaines.

« De Zerbi a quelques demandes particulières sur le recrutement de certains joueurs, à des postes précis »

Pour Éric Di Meco c’est certain, des promesses ont été faites à Roberto De Zerbi par le propriétaire Frank McCourt concernant le mercato à venir. « On nous explique qu’il a discuté avec l’actionnaire. Ça veut dire donc que De Zerbi a quelques demandes particulières sur le recrutement de certains joueurs, à des postes précis. Et je pense qu’il a eu toutes les garanties » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, au micro de RMC Sport. Les deux hommes se sont en effet rencontrés tout récemment aux Etats-Unis, en compagnie du président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia, pour aborder les sujets chauds de la prochaine saison.