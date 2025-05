Arabie saoudite : Transfert surprise au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kang-In Lee et le PSG, c’est déjà terminé ? Le mercato estival approche à grands pas et il semblerait que l’aventure du sud-coréen soit en passe de prendre fin à Paris à trois ans de l’expiration de son contrat. D’après les derniers bruits de couloir, un challenge dans les pays du Golfe serait une possibilité grandissante.

Deux saisons et puis s’en va ? Kang-In Lee (24 ans) débarquait au Paris Saint-Germain en provenance de Majorque pour 22M€. Bien qu’il ait été utilisé comme joker pendant l’exercice précédent et la première partie de saison en cours même à un poste de faux 9, l’international sud-coréen s’est effacé au fil des semaines et a vu son temps de jeu grandement diminuer au Paris Saint-Germain.

Clap de fin pour Kang-In Lee ? Au point où le moment de la séparation semble venu entre le PSG et Kang-In Lee. Certes, le contrat du principal intéressé arrivera à expiration le 30 juin 2028. Toutefois, rien n’assure à l’instant T que le milieu offensif formé à Valence honorera son bail jusqu’à son terme. Et d’ailleurs, le Paris Saint-Germain n’écarterait clairement pas la possibilité de rompre sa collaboration avec Lee, lui montrant presque la porte d’après Abdellah Boulma.