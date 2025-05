OM : De Zerbi, Guardiola … La grande annonce en Angleterre !

La rédaction

Entraîneur de l’OM depuis l’été dernier, Roberto De Zerbi continue de marquer les esprits, même en Angleterre. Régis Le Bris et Pep Guardiola n’ont pas tari d’éloges sur l’Italien, saluant son influence et son style. Une reconnaissance rare qui place le coach olympien parmi les plus respectés du football européen.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi est déjà un entraîneur reconnu par ses pairs. Le coach italien a réalisé de très bons passages au Shakhtar Donetsk, à Sassuolo puis à Brighton. Des résultats qui lui ont permis d’être ciblé par de grands clubs européens lors du dernier mercato. Cependant, alors qu’il était notamment courtisé par Manchester United, De Zerbi a choisi de rejoindre l’OM, avec qui il a décroché une place en Ligue des champions en terminant deuxième de Ligue 1 cette saison, derrière le PSG.

«Nous ne jouerons pas comme Guardiola ou De Zerbi» Un style de jeu séduisant dans tous les clubs où il est passé a contribué à sa belle renommée. Régis Le Bris, coach de Sunderland, s’en est d’ailleurs inspiré. Récemment promu en Premier League, l’ancien entraîneur de Lorient a tenu à tempérer les attentes de ses supporters : « Nous ne jouerons pas comme Guardiola ou De Zerbi, parce que nous sommes Sunderland et que je suis Régis Le Bris. » Une déclaration forte qui place le coach de l’OM au niveau de l’Espagnol.