OM : McCourt a viré un entraîneur à cause de l’argent !

Thomas Bourseau

Propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016, Frank McCourt en a vu passer des entraîneurs. En effet, après Rudi Garcia et André Villas-Boas, c’est Jorge Sampaoli qui a hérité de l’effectif de l’Olympique de Marseille pour son Champions Project. Néanmoins, après 18 mois de bons et loyaux services, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. La faute à l’argent ?

De fin février 2021 à juin 2022, Jorge Sampaoli s’occupait de l’équipe première de l’Olympique de Marseille pour le bonheur de la majorité des supporters marseillais. Avec Sampaoli, l’OM a terminé sur le podium et s’est directement qualifié pour la Ligue des champions en prônant un football attractif aux yeux des observateurs.

«Jorge demandait d’avoir des joueurs de plus grande qualité, on ne pouvait pas se le permettre financièrement»

Alors pourquoi l’aventure s’est-elle arrêtée ? Pour So Foot , Pablo Longoria n’a pas dissimulé le fait qu’il y avait un lien direct avec le coût financier élevé requis pour sublimer la vision de Jorge Sampaoli. « Je vous explique le processus parce que je comprends que ça puisse nourrir une certaine incompréhension. L’évolution du jeu de Jorge demandait d’avoir des joueurs de plus grande qualité, et à ce moment du projet, on ne pouvait pas se le permettre financièrement ».

«J’ai alors présenté ceci à Frank McCourt : un football physique, avec un marquage individuel, comme celui d’Igor Tudor»