OM : Le transfert qui choque le vestiaire du PSG !

Du côté de l'Olympique de Marseille, les dernières heures ont été particulièrement chaudes avant la clôture du marché des transferts lundi soir. La recrue phare de cette journée est sans contestation possible Benjamin Pavard. Ce qui n'a pas manqué d'interpeller son ami du PSG : Lucas Hernandez.

Elles sont douze. Voici le bilan des recrues de l'OM pendant le mercato estival dont cinq seulement lors de l'ultime semaine du marché des transferts : Hamed Junior Traoré, Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Matt O'Riley ainsi que Benjamin Pavard. Le champion du monde tricolore 2018 a plié bagage dans les ultimes heures de la fenêtre estivale grâce à un prêt payant avec option d'achat fixée à 15M€ selon L'Equipe.

«Benjamin Pavard va à Marseille» La signature de Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille a été entérinée lundi en fin de journée lorsque le joueur qui remplace William Saliba blessé pour ce rassemblement de l'équipe de France se trouvait déjà à Clairefontaine. De leur côté, Theo et Lucas Hernandez ont également appris la nouvelle au château... devant les caméras de Canal+. « Benjamin Pavard va à Marseille », a simplement lancé le défenseur d'Al-Hilal au joueur du PSG qui ne l'a pas cru. « Il va à Marseille ?! ».