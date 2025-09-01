OM : Le transfert que personne n’a vu venir avec Guardiola !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Medhi Benatia travaille sur de nombreux dossiers en période de mercato. Le directeur du football de l’OM multiplie les appels envers les entourages de joueurs et notamment auprès de Manuel Akanji (30 ans). Le défenseur de Manchester City refuserait de partir à l’AC Milan, la chance de l’Olympique de Marseille ?

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler un transfert surprise ? Avant que le rideau tombe sur le marché estival ce lundi soir à 20 heures, les hauts décideurs du club marseillais préparent du lourd avec les arrivées imminentes d’Emerson Palmieri, de Matt O’Riley ainsi que de Nayef Aguerd. Les trois joueurs provenant de Premier League à West Ham et Brighton pourraient être rejoints par un autre élément de l’élite du football anglais. Et pas des moindres.

Manuel Akanji refuse de signer à l’AC Milan à cause de la Ligue des champions Si l’on se fie aux informations récemment communiquées par La Tribune OM, le comité de direction phocéen serait allé à la pêche aux renseignements concernant la situation de Manuel Akanji annoncé sur le départ de Manchester City. L’international suisse de 30 ans ne devrait pas rester au sein de l’équipe entraînée par Pep Guardiola en raison de sa signature imminente à l’AC Milan ? Pas vraiment puisque le défenseur central souhaiterait entendre la musique de la Ligue des champions cette saison. Ce que ne peut pas lui offrir l’AC Milan.