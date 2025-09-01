OM : Le transfert que personne n’a vu venir avec Guardiola !

C’est un secret de polichinelle certes, mais Medhi Benatia travaille sur de nombreux dossiers en période de mercato. Le directeur du football de l’OM multiplie les appels envers les entourages de joueurs et notamment auprès de Manuel Akanji (30 ans). Le défenseur de Manchester City refuserait de partir à l’AC Milan, la chance de l’Olympique de Marseille ?
L’Olympique de Marseille est en passe de boucler un transfert surprise ? Avant que le rideau tombe sur le marché estival ce lundi soir à 20 heures, les hauts décideurs du club marseillais préparent du lourd avec les arrivées imminentes d’Emerson Palmieri, de Matt O’Riley ainsi que de Nayef Aguerd. Les trois joueurs provenant de Premier League à West Ham et Brighton pourraient être rejoints par un autre élément de l’élite du football anglais. Et pas des moindres.
Manuel Akanji refuse de signer à l’AC Milan à cause de la Ligue des champions
Si l’on se fie aux informations récemment communiquées par La Tribune OM, le comité de direction phocéen serait allé à la pêche aux renseignements concernant la situation de Manuel Akanji annoncé sur le départ de Manchester City. L’international suisse de 30 ans ne devrait pas rester au sein de l’équipe entraînée par Pep Guardiola en raison de sa signature imminente à l’AC Milan ? Pas vraiment puisque le défenseur central souhaiterait entendre la musique de la Ligue des champions cette saison. Ce que ne peut pas lui offrir l’AC Milan.
L’OM dans le coup ?
Manuel Akanji ferait donc capoter sa signature au sein du club rossonero, rebattant les cartes pour son avenir. Ayant pris acte de la décision du joueur de Manchester City de ne finalement pas signer à l’AC Milan, l’Olympique de Marseille aurait fait à nouveau irruption dans le feuilleton Akanji. Des heures très chaudes s’annoncent dans la cité phocéenne où le sol pourrait trembler si un joueur du calibre de l'international suisse venait à s'y installer.