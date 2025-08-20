OM : Le gros coup de bluff du clan Rabiot !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts après le clash en marge du match contre le Stade Rennais, Adrien Rabiot doit se trouver un nouveau club. Et le temps presse, puisque le mercato estival se termine dans seulement quelques jours et la saison pourrait être très longue, si jamais il venait à rester à l’Olympique de Marseille.

Ou jouera Adrien Rabiot cette saison ? La défaite face au Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (0-1), devrait sans aucun doute être sa dernière apparition sous les couleurs de l’OM. La décision a été prise de le mettre sur la liste des transferts, à la suite d'une altercation survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe et désormais, un retour en arrière semble tout bonnement impossible.

« Certains se sont manifestés ces derniers jours et encore un peu plus aujourd'hui » Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, avec notamment un retour en Serie A à la Juventus, à l’AC Milan ou encore à l’Inter. Et dans l’entourage du milieu de l’OM, on assure que les appels n’ont pas manqué récemment ! « Plusieurs clubs sont venus dans le courant de l'été » a assuré l’avocat d'Adrien Rabiot, sur RMC. « Certains se sont manifestés ces derniers jours et encore un peu plus aujourd'hui parce qu'ils ont eu les informations dans la presse ».