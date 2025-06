OM : Le départ d'une légende est annoncé !

Les propos de Basile Boli concernant le Paris Saint-Germain, ont soulevé une énorme polémique. L’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille a tenté de s’en expliquer, mais cela ne semble pas avoir fait taire les critiques et ce feuilleton pourrait bien se terminer de la pire des façons.

Une légende ne devrait pas dire ça. A quelques jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter, Basile Boli a fait une sortie fracassante en prenant fait et cause pour le grand rival. Evidemment, cela n’est pas passé du tout connaissant son passé et son présent avec l’OM.