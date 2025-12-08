OM : L’annonce choc après son transfert !

L’effectif de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois changé lors de l’intersaison, avec une douzaine de nouvelles recrues. Il y a notamment eu Arthur Vermeeren, arrivé en prêt du RB Leipzig et devenu en quelques mois l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.
Avec le départ surprise d’Adrien Rabiot en fin de mercato, l’OM a dû réagir en toute fin de mercato. Plusieurs recrues sont arrivées avec notamment Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig et devenu un titulaire indiscutable, même s’il est encore loin du niveau de l’international français désormais à l’AC Milan.
« Aujourd'hui je dois montrer que je mérite de défendre les couleurs de l'OM »
Le principal intéressé ne semble toutefois pas satisfait de son rendement avec l’OM, avec une sortie qui devrait beaucoup faire parler. « Aujourd'hui je dois montrer que je mérite de défendre les couleurs de l'OM, que je suis capable de montrer mon niveau avec le temps de jeu dont je dispose » a déclaré Vermeeren, lors de la conférence de presse organisée ce lundi.
Le match de la peur ?
L’international belge aura sans aucun doute la chance de se racheter ce mardi, avec un match important en Ligue des Champions. Si la victoire contre Newcastle a fait beaucoup de bien, l’OM n’a pas le droit au moindre faux pas lors des trois prochaines journées, en commençant par l’Union Saint-Gilloise. Une victoire serait bonne à prendre, surtout avec Liverpool qui attend les hommes de Roberto De Zerbi le 21 janvier.