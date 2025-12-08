OM : L’annonce choc après son transfert !

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois changé lors de l’intersaison, avec une douzaine de nouvelles recrues. Il y a notamment eu Arthur Vermeeren, arrivé en prêt du RB Leipzig et devenu en quelques mois l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.

Avec le départ surprise d’Adrien Rabiot en fin de mercato, l’OM a dû réagir en toute fin de mercato. Plusieurs recrues sont arrivées avec notamment Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig et devenu un titulaire indiscutable, même s’il est encore loin du niveau de l’international français désormais à l’AC Milan.

« Aujourd'hui je dois montrer que je mérite de défendre les couleurs de l'OM » Le principal intéressé ne semble toutefois pas satisfait de son rendement avec l’OM, avec une sortie qui devrait beaucoup faire parler. « Aujourd'hui je dois montrer que je mérite de défendre les couleurs de l'OM, que je suis capable de montrer mon niveau avec le temps de jeu dont je dispose » a déclaré Vermeeren, lors de la conférence de presse organisée ce lundi.