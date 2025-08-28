OM : La date du prochain transfert a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’OM, certains ajustements seraient susceptibles d’avoir lieu dans le groupe de Roberto De Zerbi avant la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain. Hamed Junior Traoré, passé par Sassuolo et l’AJ Auxerre, devrait quitter Bournemouth pour rejoindre la cité phocéenne. Un indice sur son arrivée a été divulgué.

A l’Olympique de Marseille, l’heure est aux dernières retouches d’un recrutement estival déjà conséquent. Avec six renforts officiellement enregistrés, le dernier en date étant Timothy Weah, la direction du club phocéen aurait déjà considérablement bougé ses pions dans la course à la signature d’Hamed Junior Traoré.

«Il y aurait aussi un ailier gauche qu'on a peut-être connu en Ligue 1 l'année dernière» L’international ivoirien de 25 ans prêté par Bournemouth à l’AJ Auxerre la saison dernière a particulièrement fait mal à l’OM tant sur la phase aller que retour de la Ligue 1 (6-1 au cumulé) et serait plus que jamais proche de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille si l’on se fie aux sources de Walid Acherchour qui a fait passer le message suivant sur Winamax lundi. « Il y aurait aussi un ailier gauche qu'on a peut-être connu en Ligue 1 l'année dernière. Qui est dans un club anglais. Et que le coach connaît bien ».