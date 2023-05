OM : Il veut claquer la porte, la raison est dévoilée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Près d’un an après son arrivée à l’OM, Igor Tudor est déjà contraint de prendre une décision cruciale pour son avenir. Le club olympien, conquis par son travail, souhaite le conserver et ne veut pas revivre le scénario de l’an passé avec Jorge Sampaoli. Mais le technicien croate songerait à un départ, lui qui aurait été touché par les sifflets du début de saison.

A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Il y a un an, la direction marseillaise devait tout changer suite au départ surprise de Jorge Sampaoli. Igor Tudor a débarqué du côté de l’OM et l’histoire n’a pas vraiment bien débuté. La situation s’est vite tendue avec certains cadres et les supporters marseillais ont accueilli Igor Tudor avec des sifflets. Une situation loin d’être évidente pour le technicien croate.

Avenir incertain pour Igor Tudor

Depuis, tout a changé. Tudor a totalement relancé l’OM et même si cette 3ème place ne convient sûrement pas au club olympien, la saison a été globalement bonne pour Marseille. Suffisant pour poursuivre l’aventure ensemble ? Ce n’est pas gagné. A en croire les informations de Foot Mercato , même si l’OM veut garder Igor Tudor, on explique dans l’entourage de l’entraîneur qu’il ne comprend pas pourquoi sa cote de popularité ne grimpe pas dans cet environnement marseillais. Les sifflets du début de saison l’ont touché, même s’il a toujours fait preuve de froideur sur ce sujet.

«La pression, c’est notre vie»