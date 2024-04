OM : Il négocie son transfert pour rejoindre Griezmann ?

Thomas Bourseau

L’OM pourrait à nouveau être démarché par l’Atletico de Madrid dans le cadre du mercato estival à venir au sujet d’un transfert de Leonardo Balerdi. Pire, des négociations seraient déjà d’actualité entre le défenseur argentin et le club madrilène. D’autant plus que le joueur se montrerait ouvert au challenge rojiblanco.

Cet hiver, l’OM aurait pu perdre l’un de ses tauliers au profit de l’Atletico de Madrid. « J’ai dit à mon agent que si y a pas une offre à 100% réelle, qu’il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n’était pas une offre. Mon agent m’a dit de rester tranquille parce que ce n’était pas important et le club a dit de me garder. Je veux rester ici et focus ici pour le moment, même si il y a eu des approches. Je suis content ici ». a confié Leonardo Balerdi en conférence de presse en février dernier.

C’est reparti pour le feuilleton Balerdi à l’Atletico !

Selon le journaliste Sacha Nabet, l’Atletico de Madrid n’aurait clairement pas lâché l’affaire pour Leonardo Balerdi après sa tentative hivernale vaine. En effet, les Colchoneros prévoiraient de revenir à la charge pour le défenseur de l’OM à la prochaine intersaison. Et d’ailleurs, il semblerait que Leonardo Balerdi soit également intéressé par le club rojiblanco.

Ça négocie déjà entre Balerdi et l’Atletico de Madrid ?

D’après les informations de Sacha Nabet, il existerait déjà des discussions entre l’Atletico de Madrid et le clan Leonardo Balerdi dans l’optique d’un éventuel terrain d’entente pour un transfert estival. Le ton est donné.