Mercato - PSG : Barcelone prend peur pour un transfert à 200M€ ?

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en fin de saison, le PSG s’activerait en coulisses pour mener à bien le recrutement de Lamine Yamal notamment. L’ailier formé au FC Barcelone et seulement âgé de 16 ans a déclaré sa flamme au Barça. Mais pas de quoi calmer le club culé. Explications.

Lamine Yamal impressionne avec le FC Barcelone. L’ailier de 16 ans formé à La Masia va être, sauf énorme revirement de situation, être titularisé par Xavi Hernandez face au PSG pour le quart de finale aller de la Ligue des champions au Parc des princes. Pour Mundo Deportivo , l’international espagnol a même prédit la semaine dernière une victoire des Catalans (1-0) avec un but inscrit par lui-même.

Le PSG prêt à se jeter sur Lamine Yamal ? Il répond

Au cours de l’entrevue en question, Lamine Yamal recalait indirectement le PSG qui serait prêt à lâcher 200M€ pour recruter l’attaquant du FC Barcelone selon la presse ibérique. « Si je veux rester à Barcelone ? Assurément. J'espère pouvoir être une légende du Barça ».

Mercato : Le PSG dégoûte Barcelone https://t.co/1FG9Mb1wo0 pic.twitter.com/hhMxBdzMyw — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Le Barça ne fait pas confiance au PSG ?