OM : Il lâche déjà un indice sur son avenir

Thibault Morlain

Recruté par l’OM en janvier 2022, Samuel Gigot a rejoint le club phocéen lors du dernier mercato estival à la fin de son contrat avec le Spartak Moscou. Natif d’Arles, le défenseur central a réalisé son rêve en s’engageant avec le club phocéen. A 29 ans, Gigot a signé un contrat jusqu’en 2025 et s’il a encore de belles années devant lui, le joueur de l’OM a déjà une idée pour son avenir.

L’été dernier, l’OM s’est renforcé dans tous les secteurs. Ça a notamment été le cas avec notamment les départs qui étaient intervenus. Pour pallier ces pertes, le club phocéen a notamment accueilli Samuel Gigot qui officiait précédemment du côté de la Russie, au Spartak Moscou. Natif d’Arles, il a ainsi fait son retour sur ses terres. De quoi faire le bonheur de Gigot. Ce dernier est désormais engagé jusqu’en 2025 avec l’OM, mais voilà qu’il pense tout de même à son avenir. Et il a une piste pour son après-carrière, une fois qu’il sera à la retraite.

Guendouzi : Un transfert loin des records à l’OM ? https://t.co/YRnywvWH5E pic.twitter.com/ZEX9rTrzW9 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« J'aimerais bien m'occuper des jeunes, plus tard »

Quid donc de l’avenir pour Samuel Gigot ? Pour L’Equipe , le joueur de l’OM a soufflé une piste pour la suite, expliquant : « J'aimerais bien m'occuper des jeunes, plus tard ». Karim Belhocine, son ancien entraîneur à Courtrai, évoque lui la piste pour devenir entraîneur : « Après un nul cruel contre Ostende, alors qu'on menait 2-0, il vient me voir pour débriefer la rencontre. Et il se met à parler, à parler, à parler, toutes les analyses sont justes. Ça s'est répété et j'ai compris qu'il finirait entraîneur ».

« Je vis au jour le jour »