Guendouzi, Marquinhos… Toutes les infos du 30 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Les plans de l'OM avec Guendouzi

Cet été, Matteo Guendouzi pourrait bel et bien quitter l'OM. Alors qu'un transfert ne cesse de se confirmer pour l'international français, l'argent récupéré pourrait être précieux. Selon les informations du JDD , Pablo Longoria compterait sur le transfert de Guendouzi pour débloquer le recrutement d'autres joueurs et convaincre Alexis Sanchez de rester à l'OM.



Plus d'informations ici.

Marquinhos a déjà prolongé au PSG

Officiellement, Marquinhos est lié jusqu'en 2024 avec le PSG. Mais alors qu'il est question depuis un moment déjà d'une prolongation pour le Brésilien, celle-ci aurait déjà été signée en interne. En effet, à en croire L'Equipe , tout aurait été bouclé il y a quelques semaines déjà. Ne manquerait désormais plus que l'officialisation de la prolongation de Marquinhos, mais pour cela, le PSG attendrait le bon moment et dernièrement, les conditions n'étaient pas forcément réunies.



Plus d'informations ici.

L'OM pense encore à Seko Fofana

Malgré sa prolongation jusqu'en 2025 avec le RC Lens l'été dernier, Seko Fofana fait toujours l'objet de rumeurs pour son avenir. Impressionnant dans le nord de la France, le capitaine lensois éveille les convoitises. Depuis un moment, il est question d'un intérêt de l'OM pour Fofana et cela serait toujours d'actualité. Selon le JDD , Pablo Longoria apprécierait toujours grandement l'Ivoirien.



Plus d'informations ici.

Zidane futur entraîneur de l'OM ?