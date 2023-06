OM : Guendouzi vide son sac, il annonce un coup de tonnerre

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi sur le départ ? L’OM n’écarterait pas cette possibilité. Néanmoins, les éventuelles destinations de l’international français ne semblent plus vraiment en être à présent. Explications.

Matteo Guendouzi est passé de titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli à milieu offensif hybride jusqu’à remplaçant de luxe sous les ordres d’Igor Tudor. Si bien que la direction de l’OM penserait à profiter de sa belle cote sur le marché afin de renflouer ses caisses grâce à un éventuel transfert de l’international français. Le principal intéressé a fait le point.

«On pèsera le pour et le contre et ensuite on prendra des décisions tous ensemble»

« Il va y avoir des discussions avec la direction, avec un nouveau coach qui va arriver. Il faut aussi savoir quels besoins il aura, est-ce que le style de jeu est un style qui va me correspondre. On pèsera le pour et le contre et ensuite on prendra des décisions tous ensemble. En tout cas, les dirigeants m’ont dit qu’ils ont une grande confiance en moi et que je continuerai à être un joueur important l’année prochaine ». a confié Matteo Guendouzi à l’occasion d’un entretien accordé à TF1.

