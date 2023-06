L’OM tente un transfert, un énorme conseil lâché

Thibault Morlain

Tandis que l’OM cherche toujours son entraîneur, Pablo Longoria avance également ses pions pour le mercato estival. Qui rejoindra le club phocéen ? Plusieurs mouvements sont attendus et de nombreuses rumeurs ont déjà vu le jour. Mais voilà, si l’OM reste un club attractif en France et en Europe, certaines pistes se voient conseiller d’aller voir ailleurs…

Cet été, ça risque de bouger dans l’effectif de l’OM. Des départs sont attendus et des arrivées se préparent en coulisses. Pablo Longoria pourrait à nouveau frapper fort. La question est de savoir avec qui… Ces dernières semaines, il a été annoncé que l’OM était intéressé par le milieu de Krasnodar, Eduard Spertsyan.

« J’ai hâte de jouer en Europe »

Quid alors de l’avenir d’Eduard Spertsyan ? Récemment, le joueur de Krasnodar avouait : « Un transfert à l'Ajax ? Je ne sais rien. J'ai hâte de jouer en Europe, mais attendons tous de voir ».

« Il ne devrait pas hésiter et accepter »