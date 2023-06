Incroyable, il se fait virer du PSG en deux minutes !

Thibault Morlain

Ces dernières saisons, le PSG empile les entraîneurs. En effet, il existe une certaine instabilité sur le banc parisien. D’ailleurs, cela pourrait encore changer durant cette intersaison avec le possible départ de Christophe Galtier. Personne n’est donc assuré de rester en poste, Thomas Tuchel peut d’ailleurs en témoigner. D’ailleurs, le licenciement aurait été réglé en seulement quelques minutes.

Alors que le feuilleton de l’entraîneur fait actuellement parler au PSG, ça commence à devenir une habitude. En effet, ces dernières saisons, le club de la capitale a changé à plusieurs reprises de techniciens. Avant Christophe Galtier, il y a notamment eu Mauricio Pochettino, qui lui avait pris la place de Thomas Tuchel. L’Allemand avait d’ailleurs réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions avec le PSG, mais voilà quelques mois plus tard, à la veille de Noël en 2020, Tuchel se fait remercier par Leonardo.

Une discussion de quelques minutes

Le Parisien est revenu sur les coulisses de ce départ de Thomas Tuchel du PSG. Il faut ainsi remonter à décembre 2020, à la suite d’une large victoire (4-0) face à Strasbourg. L’Allemand se fait alors convoquer par Leonardo, qui lui signifie alors qu’il n’est plus l’entraîneur. Un licenciement express puisque la discussion entre Tuchel et l’ex-directeur sportif du PSG n’aurait alors durer que deux minutes selon le quotidien régional.

L’opportunité Pochettino

Le PSG a donc décidé de se séparer de Thomas Tuchel, qui n’avait pas la meilleure des relations avec Leonardo. Mais ce n’est pas tout… Si l’Allemand a été remercié, c’est aussi parce qu’il y avait une opportunité à saisir sur le marché : Mauricio Pochettino. L’Argentin était libre suite à son départ de Tottenham et Nasser Al-Khelaïfi appréciait alors grandement le profil de l’ancien joueur du PSG. Leonardo a donc dégainé en se séparant de Thomas Tuchel pour faire donc venir Pochettino. Ce dernier ne sera finalement resté qu’un an et demi sur le banc parisien.