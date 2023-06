OM : Guendouzi relance tout pour son transfert

Arnaud De Kanel

Presque scellé depuis plusieurs mois, l'avenir de Matteo Guendouzi est complètement relancé. Le vice champion du monde devait partir mais la démission d'Igor Tudor vient rebattre toutes les cartes. Il l'a lui-même confirmé la semaine passée.

Matteo Guendouzi est le joueur avec la plus belle valeur marchande de l'effectif de l'OM. En froid avec Igor Tudor qui ne comptait plus sur lui ces derniers temps, l'international tricolore était quasiment assuré de quitter le club lors du mercato estival à la fois pour faire rentrer de l'argent mais aussi pour laisse plus de pouvoir au Croate. Sauf que tout a basculé. Le natif de Split a présenté sa démission à Pablo Longoria qui l'a accepté. Amoureux de l'OM, Mattéo Guendouzi se voit bien continuer et estime que le départ de Tudor relance tout pour son avenir.

«On sait que toutes les cartes sont rabattues»

« Ce sont des discussions qu'il faudra avoir avec la direction. Je n’ai pas encore parlé avec après la saison. On sait que toutes les cartes sont rabattues, parce qu’un coach est parti, qu’un nouveau va arriver. Il faut connaître aussi la position de la direction, celle du nouveau coach, s’il aura vraiment besoin de toi, à ce poste ou à un autre, s’il pense que tu seras un joueur important pour lui ou pas. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte », a confié Mattéo Guendouzi pour RMC Sport , avant de poursuivre.

«J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici»