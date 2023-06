OM : Guendouzi annonce la couleur pour son transfert

Alexis Brunet

La saison de l'OM s'est terminée par une troisième place en Ligue 1 et surtout par le départ d'Igor Tudor. Le Croate a décidé de quitter le club marseillais après seulement une saison. Pablo Longoria va donc devoir trouver un nouveau coach rapidement. Mais le départ de l'ancien défenseur de la Juventus pourrait aussi arranger certains joueurs, comme Mattéo Guendouzi.

Longtemps l'OM a cru obtenir la deuxième place en Ligue 1. Malheureusement pour eux, les partenaires de Valentin Rongier se sont fait doubler par le RC Lens dans la dernière ligne droite. Ils finissent donc troisièmes du championnat et devront batailler pour accrocher la Ligue des Champions.

Le départ de Tudor change beaucoup de choses pour Guendouzi

Pour tenter de décrocher une place en Ligue des Champions, l'OM devra se passer des services d'Igor Tudor qui a quitté son poste. Pour Mattéo Guendouzi qui s'interroge sur son avenir, cela peut changer beaucoup de choses. Interrogé par RMC Sport , le milieu de terrain a confirmé qu'il devra s'entretenir avec sa direction et voir ce que le nouveau coach veut faire de lui. « Ce sont des discussions qu'il faudra avoir avec la direction. Je n’ai pas encore parlé avec après la saison. On sait que toutes les cartes sont rabattues, parce qu’un coach est parti, qu’un nouveau va arriver. Il faut connaître aussi la position de la direction, celle du nouveau coach, s’il aura vraiment besoin de toi, à ce poste ou à un autre, s’il pense que tu seras un joueur important pour lui ou pas. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte. »

Guendouzi veut faire des grandes choses à l'OM