Révolution à l’OM, une star va jubiler

Arnaud De Kanel

Igor Tudor a sonné la fin de son aventure à l'OM. Pour des raisons « personnelles et professionnelles », le coach croate a déposé sa démission sur le bureau de Pablo Longoria qui l'a donc accepté. Son départ pourrait faire les affaires d'un certain Dimitri Payet.

Moins d'un an après son arrivée à l'OM, Igor Tudor a décidé de claquer la porte. Le Croate s'était mis une bonne partie du vestiaire olympien cette saison. Gerson, Matteo Guendouzi ou encore Dimitri Payet en savent quelque chose. Le management sévère du Croate a fait des dégâts auprès du Réunionnais, passé de capitaine et titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli à joueur lambda avec Tudor. Le départ du natif de Split ouvre plusieurs portes pour l'avenir de Dimitri Payet.

C’est confirmé, l’OM se fait piller par un rival https://t.co/GqwzBMHaie pic.twitter.com/OpRbhXDE3C — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Payet veut rester

En fin de saison, il a été question d'une possible retraite de Dimitri Payet. Le match face à Angers a fait nourrir cette rumeur car tous ses coéquipiers repassaient par lui pour qu'il puisse marquer ce qui aurait pu être son dernier but au Vélodrome. Mais finalement, le Réunionnais a de la suite dans les idées. Selon La Provence , il souhaiterait honorer sa dernière année de contrat avec l'OM. « Marseillais à vie », Payet ne veut pas entendre parler d'un départ il a déjà repoussé une offre de l'Olympiakos d'après L'Equipe , et une autre à six chiffres du Japon. Le départ d'Igor Tudor, avec qui il était en froid, relance forcément tout pour lui. Pablo Longoria l'a confirmé, la décision finale reviendra au futur coach de l'OM.

«Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver»