Le PSG planifie une grosse opération, ce sera 90M€

Déjà focalisé sur son recrutement après une saison difficile, Luis Campos doit se rattraper de l’été dernier. Le conseiller sportif du PSG a établi une liste de profils parmi lesquels figurent Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Mais pour s’offrir les deux joueurs de l’OGC Nice, le club de la capitale devra débourser 90M€.

Mercato lancé pour le PSG. Après une saison plus que galère, le club de la capitale s’est déjà séparé de Christophe Galtier, son entraîneur. Même s’il n’a pas encore trouvé son successeur, Luis Campos est déjà passé à l’action pour son recrutement. Plusieurs joueurs sont ciblés et dans tous les secteurs.

Thuram et Todibo dans le viseur

Comme l’an dernier avec Hugo Ekitike, le PSG pourrait bien recruter en Ligue 1. Deux joueurs de l’OGC Nice figurent parmi les pistes : Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Ils ont tous les deux découvert l’équipe de France cette année alors forcément, leur cote a explosé. Selon les informations de RMC Sport, ces deux départs pourraient rapporter 90M€ à l’OGC Nice.

Nice y croit encore

Néanmoins, du côté des Aiglons, on aimerait les conserver. Arrivé l’hiver dernier, Florent Ghisolfi, le directeur sportif, veut continuer l’aventure avec Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Du côté des joueurs, on a forcément conscience que cet été pourrait être le bon pour aller voir ailleurs. Et pourquoi pas au PSG ?