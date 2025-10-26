OM - Greenwood : La date de son départ déjà annoncée ? 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ciblé par l'Arabie Saoudite cet été, Mason Greenwood est finalement resté à l'OM, qui l'avait déclaré intransférable. Mais voilà que le départ de l'Anglais, sous contrat jusqu'en 2029 avec le club phocéen, ne devrait être que partie remise. D'ailleurs, du côté de Manchester United, où on regarde ce dossier Greenwood de près, on aurait une intuition sur la date du futur transfert.

Devenu persona non grata à Manchester United, Mason Greenwood avait été vendu par les Red Devils à l'OM à l'été 2024. Alors que le club phocéen avait déboursé près de 30M€ pour s'offrir l'Anglais, voilà que l'addition va encore grimper. En effet, Manchester United disposerait de 50% de la future vente de Greenwood. Un jackpot qui pourrait prochainement tomber...

« Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026 » Quand l'OM décidera de vendre Mason Greenwood, Manchester United va donc toucher un joli chèque. La question est de savoir quand interviendra ce transfert de l'Anglais. Du côté des Red Devils, on a visiblement une intuition. En effet, pour United In Focus, Graeme Bailey a fait savoir : « Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026 ».