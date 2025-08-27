OM - Départ de Rabiot : Sa mère négocie son transfert, c’est le coup de foudre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au bout de cinq saisons effectuées à la Juventus où il avait même fini par porter le brassard de capitaine, Adrien Rabiot profitait de son statut d’agent libre l’été dernier pour tester le marché avant de finalement s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. L’histoire a mal tourné avec une bagarre dans le vestiaire débouchant sur son expulsion. Sa mère et représentante Véronique Rabiot échangerait déjà avec plusieurs dont un d’entre eux éprouverait un fort intérêt pour l’international français.

Quatre jours seulement après la publication du communiqué de l’OM sur l’exclusion définitive du groupe d’Adrien Rabiot en raison de son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes le 15 août dernier, Roberto De Zerbi allait à contre courant en conférence de presse en tenant le discours suivant. « Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».

Rabiot va à nouveau traverser les Alpes ? Toutefois, malgré l’annonce surprenante de Roberto De Zerbi, il ne faudrait certainement pas s’attendre à ce qu’Adrien Rabiot fasse son retour dans l’effectif de l’OM au vu de la tournure prise par les évènements. D’ailleurs, sa mère et représentante Véronique Rabiot serait déjà sur le coup dans l’optique de trouver un point de chute à son fils. Un retour en Italie après cinq saisons passées à la Juventus ?