OM - Départ de De Zerbi : C'est confirmé en direct !

Depuis quelques jours, les rumeurs envoyant Roberto De Zerbi à l'Inter Milan affluent en Italie. Et bien que Cesc Fabregas soit la priorité des finalistes de la Ligue des champions, Emmanuel Petit ne serait pas surpris de voir le coach de l'OM partir dans les prochains jours.

Bien que l'OM ait récemment communiqué au sujet de l'avenir de Roberto De Zerbi qui serait pleinement impliqué dans le projet, ces derniers jours, différentes rumeurs font du technicien italien une piste crédible pour remplacer Simone Inzaghi à l'Inter Milan. D'ailleurs, Emmanuel Petit ne serait pas surpris que Roberto De Zerbi saute sur cette occasion.

Petit ne serait pas surpris de voir De Zerbi quitter l'OM « Je ne serais pas plus surpris que ça s'il venait à rejoindre l'Inter. Même s'il forme un beau trio avec Longoria et Benatia, je pense c'était une année extrêmement éprouvante à bien des égards, et il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais gagner le titre avec l'OM à cause du PSG (...) De l'autre côté, l'Inter a un nouvel actionnaire, c'est une équipe qui joue la Ligue des champions tous les ans et qui est un prétendant aux victoires finales », lance-t-il sur le plateau de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.