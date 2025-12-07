OM - De Zerbi : Le départ que personne n'a vu venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le nul concédé contre Toulouse (2-2), l'OM s'est incliné à Lille (0-1) et laisse filer de gros points dans la course au titre. Par conséquent, la fin d'année s'annonce brûlante pour les Marseillais dont les deux prochains matches seront cruciaux pour le futur de Roberto De Zerbi.

Bien parti en Ligue 1, l'OM vient toutefois de laisser filer de précieux points d'abord contre Toulouse (2-2), puis à Lille vendredi (0-1). Autrement dit, la fin de l'année s'annonce brûlante pour le club phocéen qui recevra Monaco le week-end avant de se déplacer en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions. Deux rencontres cruciales qui pourraient bien avoir une influence sur le futur de Roberto De Zerbi selon le journaliste Thomas Bonnavent.

De Zerbi menacé sur cette fin d'année ? « Il y avait des espaces entre les joueurs… Quand Kondogbia et Vermeeren avaient le ballon et levaient la tête, il n’y avait rien devant eux. Ce n’est pas possible de jouer au ballon. Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps. Vous connaissez mon avis sur Hojbjerg, je préfère quand il est titulaire. Je donne mon avis, moi personnellement je ne suis pas inquiet sur l’ambition de podium de l’OM avec le retour des blessés », explique-t-il sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.