OM : C'est au point mort entre Zidane et l'Arabie Saoudite !

L'avenir de Zinedine Zidane fait toujours beaucoup parler, mais encore plus ces derniers jours. En effet, une information de France Bleu a annoncé que l'ancien entraîneur du Real Madrid avait donné son feu vert à l'Arabie Saoudite pour s'asseoir sur le banc de l'OM en cas de rachat. Mais voilà qu'on serait encore loin de voir Zidane au Vélodrome...

Avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane a dû revoir ses plans, lui qui attendait les Bleus après la Coupe du monde. Toujours sans club, il fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et dernièrement, on a notamment annoncé Zidane à l'OM avec l'Arabie Saoudite. Zizou aurait donné son accord aux Saoudiens en vue d'un gros projet avec le club phocéen.

Mercato : Longoria l’appelle pour venir à l’OM, il déballe tout https://t.co/DHhtXpsI9d pic.twitter.com/WZHZmoD3v1 — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« Il n'y a rien pour l'instant »

L'avenir de Zinedine Zidane s'écrira-t-il à l'OM avec l'Arabie Saoudite ? Le principal intéressé ne semble pas être dans cette optique. Interrogé par Sky sur son avenir, Zidane a avoué : « Mon retour sur un banc ? Il n'y a rien pour l'instant. Je profite de ma famille, ce qui est important et on verra plus tard ».

Zidane à la Juventus ?