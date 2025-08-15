OM : «Ça m’a fait mal», la rupture qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’occasion de la première journée de championnat via laquelle le Stade Rennais et l’OM vont s’affronter ce vendredi soir, Leonardo Balerdi est revenu en conférence de presse sur sa séparation avec Valentin Rongier transféré au sein du club breton pendant l’été. Une rupture « bizarre » aux yeux du capitaine de l’Olympique de Marseille.

Au mois de juillet, la direction de l’OM a pris la décision de se séparer de deux joueurs qui avaient un rôle phare la saison dernière sous les ordres de Roberto De Zerbi : Quentin Merlin ainsi que Valentin Rongier. Le latéral gauche et le milieu de terrain ont tous deux rejoints le Stade Rennais malgré leur passif chez le rival du FC Nantes. Et ce, pour la somme 7,5M€ bonus compris pour Rongier ainsi que 14M€ au total pour Merlin.

«Je le connais autant qu'il me connaît» Coach de l’OM, Roberto De Zerbi s’est confié en conférence de presse jeudi avant ses retrouvailles avec ses anciens protégés au Roazhon Park pour Rennes - Olympique de Marseille ce vendredi soir en ouverture de la saison 2025/2026 de Ligue 1. « Rongier ? Ce n'est pas un désavantage de l'affronter, je le connais autant qu'il me connaît. Le problème c'est d'affronter 3 joueurs forts qui ont joué ici : Rongier, Merlin et Brassier ».