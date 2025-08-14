Transfert au PSG : Le coup de fil à 35M€ !

Gianluigi Donnarumma appartient déjà à l’histoire du PSG. Le gardien titulaire de la première équipe parisienne victorieuse en Ligue des champions est mis à la porte et remplacé par Lucas Chevalier. Se dirigeant vers Manchester City pour la suite de sa carrière, l’Italien aurait été convaincu par Pep Guardiola par téléphone.
Pep Guardiola semble être prêt à faire un choix fort sur le marché des transferts. Après avoir déboursé 31M€ pour rapatrier James Trafford (22 ans) formé à l’académie des Citizens, l’entraîneur de Manchester City s’activerait sérieusement en coulisses afin de boucler la venue de Gianluigi Donnarumma, gardien déchu de son statut de numéro un au PSG et remplacé par Lucas Chevalier.
Guardiola a appelé Donnarumma !
Le journaliste Nicolo Schira a confié ces dernières heures qu’Erling Braut Haaland ainsi que Pep Guardiola militaient en interne auprès du directeur du football Hugo Viana pour que le transfert de Gianluigi Donnarumma soit acté avec le PSG. La Stampa confie ce jeudi que le coach des Skyblues aurait eu un contact direct avec Donnarumma afin de le convaincre de s’installer à Manchester.
Guardiola place Donnarumma parmi les meilleurs, transfert à 35M€ ?
Toujours d’après La Stampa, Gianluigi Donnarumma serait perçu comme étant « l’un des trois meilleurs gardiens du monde » par Pep Guardiola qui refuserait catégoriquement de passer à côté de cette opportunité de marché. En ce qui concerne le prix de l’opération, elle devrait s’élever à 35M€ à en croire le média transalpin.