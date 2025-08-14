Transfert au PSG : Le coup de fil à 35M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma appartient déjà à l’histoire du PSG. Le gardien titulaire de la première équipe parisienne victorieuse en Ligue des champions est mis à la porte et remplacé par Lucas Chevalier. Se dirigeant vers Manchester City pour la suite de sa carrière, l’Italien aurait été convaincu par Pep Guardiola par téléphone.

Pep Guardiola semble être prêt à faire un choix fort sur le marché des transferts. Après avoir déboursé 31M€ pour rapatrier James Trafford (22 ans) formé à l’académie des Citizens, l’entraîneur de Manchester City s’activerait sérieusement en coulisses afin de boucler la venue de Gianluigi Donnarumma, gardien déchu de son statut de numéro un au PSG et remplacé par Lucas Chevalier.

Guardiola a appelé Donnarumma ! Le journaliste Nicolo Schira a confié ces dernières heures qu’Erling Braut Haaland ainsi que Pep Guardiola militaient en interne auprès du directeur du football Hugo Viana pour que le transfert de Gianluigi Donnarumma soit acté avec le PSG. La Stampa confie ce jeudi que le coach des Skyblues aurait eu un contact direct avec Donnarumma afin de le convaincre de s’installer à Manchester.