OM - Adrien Rabiot : L'offre qui change tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Adrien Rabiot, l'histoire d'amour est proche de toucher à sa fin. Un an seulement après y avoir déposé ses valises, l'international français est tout proche de quitter la cité phocéenne pour s'installer en Lombardie. Une proposition de transfert de l'AC Milan inférieure à 10M€ serait transmise, ça discuterait toujours entre les deux parties pour un transfert qui devrait prendre forme dans les prochaines heures.

L'Olympique de Marseille a dit stop. A cause d'une altercation avec Jonathan Rowe le 15 août dernier dans les vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot a été définitivement écarté par les dirigeants marseillais le 19 août au même titre que Rowe déjà parti à Bologne. Pour ce qui est de Rabiot, dont la porte pour une réintégration a été ouverte par Roberto De Zerbi et Pablo Longoria à condition d'avoir une discussion sérieuse entre quatre yeux, son avenir n'a pas encore été réglé à seulement un jour de la clôture du mercato.

Une offre est partie pour Rabiot S'étant bâti une belle réputation à la Juventus pendant ses cinq saisons passées au club bianconero, Adrien Rabiot a effectué trois de ces années sous les ordres de Massimiliano Allegri. Tout juste arrivé à la tête de l'équipe de l'AC Milan cet été, Allegri ouvrirait la porte milanaise à Rabiot. Et selon Fabrizio Romano, une offre de transfert aurait été transmise par le pensionnaire de Serie A à l'Olympique de Marseille.