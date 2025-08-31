AccueilMercato Football

OM - Adrien Rabiot : L'offre qui change tout !

OM - Adrien Rabiot : L'offre qui change tout !
Entre l'OM et Adrien Rabiot, l'histoire d'amour est proche de toucher à sa fin. Un an seulement après y avoir déposé ses valises, l'international français est tout proche de quitter la cité phocéenne pour s'installer en Lombardie. Une proposition de transfert de l'AC Milan inférieure à 10M€ serait transmise, ça discuterait toujours entre les deux parties pour un transfert qui devrait prendre forme dans les prochaines heures.

L'Olympique de Marseille a dit stop. A cause d'une altercation avec Jonathan Rowe le 15 août dernier dans les vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot a été définitivement écarté par les dirigeants marseillais le 19 août au même titre que Rowe déjà parti à Bologne. Pour ce qui est de Rabiot, dont la porte pour une réintégration a été ouverte par Roberto De Zerbi et Pablo Longoria à condition d'avoir une discussion sérieuse entre quatre yeux, son avenir n'a pas encore été réglé à seulement un jour de la clôture du mercato.

Une offre est partie pour Rabiot

S'étant bâti une belle réputation à la Juventus pendant ses cinq saisons passées au club bianconero, Adrien Rabiot a effectué trois de ces années sous les ordres de Massimiliano Allegri. Tout juste arrivé à la tête de l'équipe de l'AC Milan cet été, Allegri ouvrirait la porte milanaise à Rabiot. Et selon Fabrizio Romano, une offre de transfert aurait été transmise par le pensionnaire de Serie A à l'Olympique de Marseille.

L'AC Milan propose moins de 10M€, ca chauffe pour le transfert de Rabiot ?

Sur son compte X, le journaliste italien a révélé que le package global préparé par l'AC Milan se situerait un tout petit peu en dessous de la barre des 10M€. Les négociations se poursuivraient, mais d'après Foot Mercato, l'AC Milan et l'OM seraient tout proches de trouver un terrain d'entente définitif pour la signature d'Adrien Rabiot. Le décor est planté.

