La surprise de ce début de saison l’annonce, il quitte l’OM !

Axel Cornic

Avec la fin du mercato estival qui approche, l’Olympique de Marseille souhaite définir son effectif pour la saison à venir. Ainsi, plusieurs départs pourraient se boucler et si tous les yeux sont tournés vers Adrien Rabiot, un attaquant vient tout juste de quitter le club pour signer en Serie A.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais ont profondément modifié l’effectif. Et ce n’est pas fini, puisque d’ici la fin du mercato ce lundi 1er septembre, beaucoup de choses pourraient encore se produire à l'OM.

Moumbagna file à la Cremonese C’est notamment le cas en attaque, où un joueur vient officiellement de quitter l’OM. Il s’agit de Faris Moumbagna, qui a signé à la Cremonese, promu de Serie B qui réalise un excellent début de saison. Le club lombard a signé deux victoires lors des deux premières journées de championnat, notamment face à l’AC Milan (1-2).