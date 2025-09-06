OM - 6M€ : Le transfert inespéré qui se prépare !

Alexis Brunet

Depuis 2021, Pol Lirola évolue à l’OM, mais il n’a jamais vraiment fait l’unanimité. L’Espagnol a souvent été prêté, mais cet été il est resté à Marseille et il a même joué contre l’OL. Toutefois, le club phocéen souhaite encore s’en débarrasser et espère le vendre dans des pays où le mercato est encore ouvert car il sera libre de tout contrat l’été prochain. Actuellement, le latéral est estimé à 6M€.

Cet été, l’OM a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato en France. Au total, 12 joueurs ont rejoint Marseille lors du mercato et de nombreux autres sont partis. Toutefois, le club phocéen se retrouve encore avec quelques indésirables sur les bras.

Pol Lirola est resté à l’OM Placé sur la liste des transferts cet été, Pol Lirola évolue toujours à l’OM. Le latéral n’a pas encore trouvé de point de chute, mais Roberto De Zerbi compte tout de même sur lui. Pour preuve, il l’a fait entrer en jeu en fin de match contre l’OL. L’Espagnol avait disputé les 18 dernières minutes de la rencontre.