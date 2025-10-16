OL : La presse étrangère annonce un transfert «inévitable» !

Pierrick Levallet

L’OL a déjà profité du dernier mercato estival pour renflouer ses caisses et stabiliser sa situation financière délicate. Le club rhodanien pourrait d’ailleurs continuer sur sa lancée avec un éventuel départ de Malick Fofana. Le transfert de l’international belge pourrait notamment devenir inévitable si sa cote ne cesse de grimper.

Lors du dernier mercato estival, l’OL s’est considérablement affaibli. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments afin de sortir de la zone rouge sur le plan financier. Georges Mikautadze, Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki ont ainsi quitté le navire cet été. Et d’autres noms pourraient suivre d’ici 2026.

Malick Fofana, un transfert «inévitable» à l'OL ? D’après les informations de Caught Offside, Malick Fofana aurait une cote très intéressante sur le mercato. Si elle continue de grimper au fil du temps, son transfert pourrait d’ailleurs s’avérer « inévitable ». Ce serait en tout cas ce que l’OL et les représentants de l’international belge estimeraient.