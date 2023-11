OL : Fabio Grosso éjecté par un ancien de l'OM ?

Amadou Diawara

Arrivé le 18 septembre à l'OL, Fabio Grosso n'a pas du tout réussi à faire mieux que son prédécesseur Laurent Blanc. D'ailleurs, le technicien italien pourrait être remercié dans un avenir très proche. En effet, David Friio devrait bouleverser l'organigramme des Gones de John Textor dès son arrivée.

Alors que l'OL a réalisé un début de saison catastrophique, Laurent Blanc a été remercié au mois de septembre. Dans la foulée, le club présidé par John Textor a décidé de miser sur Fabio Grosso. Toutefois, ce choix n'a pas du tout porté ses fruits.

Mercato - OM : Pablo Longoria veut faire sans McCourt ! https://t.co/JT0ujC3LyR pic.twitter.com/xjAmlc28gF — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Grosso est sur le sellette à l'OL

Depuis l'arrivée de Fabio Grosso, l'OL n'a pas du tout remonté la pente en championnat. En effet, les Gones sont actuellement derniers de Ligue 1 avec seulement 7 points en 12 rencontres disputées. Par conséquent, Fabio Grosso ne devrait plus faire long feu à Lyon, et ce, même s'il a posé ses valises en terre rhodanienne il y a moins de trois mois.

Grosso éjecté par Friio ?