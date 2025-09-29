OL : Catastrophe avec le prochain mercato ?

Les derniers mois n’ont pas été simples pour l’Olympique Lyonnais, où on a du vendre plusieurs cadres comme Lucas Perri mais surtout Georges Mikautadze, qui aurait plutôt préféré rester au club. Et les Rhodaniens pourraient bien être obligés de continuer à se serrer la ceinture, puisqu’ils sont toujours dans le viseur du gendarme financier de l’UEFA.
Rien ne va plus à Lyon. La gestion de John Textor a causé des nombreux problèmes au sein de l’OL, dont le bilan économique est régulièrement pointé du doigt. Et en fin de saison dernière le club a frôlé la catastrophe, avec la DNCG qui avait annoncé une rétrogradation en Ligue 2.
L’OL toujours dos au mur
Depuis, l’homme d’affaires américain est parti, remplacé à la présidence par Michele Kang. Mais les problèmes de l’OL restent et d’autres joueurs pourraient en être les victimes, notamment la star actuelle de l’équipe Malick Fofana, évalué à près de 30M€ par le site spécialisé Transfermarkt.
« Le seul pouvoir de nuisance c’est Malick Fofana »
Et un départ du Belge pourrait être une véritable catastrophe pour l’OL, sur le plan sportif. « Il y a un gros problème avec Lyon, c’est que Lyon aujourd’hui, le seul pouvoir de nuisance c’est Malick Fofana » a fait remarquer Walid Acherchour, sur RMC. « Et au passage, il est de moins en moins impactant dans les matches, et il n’a pas de pendant pour gérer les profondeurs ».