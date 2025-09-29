OL : Catastrophe avec le prochain mercato ?

Axel Cornic

Les derniers mois n’ont pas été simples pour l’Olympique Lyonnais, où on a du vendre plusieurs cadres comme Lucas Perri mais surtout Georges Mikautadze, qui aurait plutôt préféré rester au club. Et les Rhodaniens pourraient bien être obligés de continuer à se serrer la ceinture, puisqu’ils sont toujours dans le viseur du gendarme financier de l’UEFA.

Rien ne va plus à Lyon. La gestion de John Textor a causé des nombreux problèmes au sein de l’OL, dont le bilan économique est régulièrement pointé du doigt. Et en fin de saison dernière le club a frôlé la catastrophe, avec la DNCG qui avait annoncé une rétrogradation en Ligue 2.

L’OL toujours dos au mur Depuis, l’homme d’affaires américain est parti, remplacé à la présidence par Michele Kang. Mais les problèmes de l’OL restent et d’autres joueurs pourraient en être les victimes, notamment la star actuelle de l’équipe Malick Fofana, évalué à près de 30M€ par le site spécialisé Transfermarkt.