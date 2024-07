Officiel : Un attaquant débarque à l’ASSE !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l'ASSE tient sa troisième recrue estivale. Ce jeudi, l’AS Saint-Etienne a officialisé l’arrivée de Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux. Après avoir disputé l’Euro 2024 avec la Géorgie, l’ailier âgé de 23 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Verts, jusqu’en juin 2028.

Une nouvelle recrue débarque à l’ASSE. Depuis l’ouverture du marché des transferts, les Verts se sont attaché les services de Yunis Abdelhamid, libre après son départ du Stade de Reims, et de Ben Old, arrivé en provenance de Wellington, en Australie. Ce jeudi, l’AS Saint-Etienne a annoncé le recrutement de sa troisième recrue de l’été, Zuriko Davitashvili, un transfert estimé à 6M€ bonus compris.

✍️ Zuriko Davitashvili est Vert ! 💚



L’attaquant international géorgien 🇬🇪 rejoint le Forez jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 11, 2024

«C'est un plaisir de rejoindre ce club historique !»

L’international géorgien (39 sélections) a quitté les Girondins de Bordeaux pour prendre la direction de l’ASSE. Zuriko Davitashvili a signé un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. « C'est un plaisir de rejoindre ce club historique ! Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de jouer au stade Geoffroy-Guichard devant d'incroyables supporters. La Ligue 1 McDonald’s est un championnat difficile que je vais découvrir. C'est un superbe challenge pour moi », a déclaré l’ailier âgé de 23 ans, dans le communiqué publié par l’ASSE.

«Zuriko va nous apporter une touche technique, mais aussi son expérience, notamment internationale»

Olivier Dall’Oglio s’est lui aussi exprimé sur l’arrivée de Zuriko Davitashvili, qui va « nous apporter une touche technique, mais aussi son expérience, notamment internationale, malgré son jeune âge. C'est un joueur en capacité d'être très bon passeur, mais également finisseur. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant, une vraie qualité de jeu intéressante qui nous permettra aussi de conserver le ballon lorsque ce sera nécessaire. »