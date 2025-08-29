Officiel : Signature au PSG, une légende parisienne impliquée malgré elle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, l'équipe féminine se renforce également durant cette intersaison. Le club de la capitale vient notamment d'enregistrer l'arrivée de Rasheedat Ajibade. L'attaquante nigériane débarque en provenance de l'Atlético de Madrid, marchant notamment dans les traces d'un de ses illustres compatriotes : Jay-Jay Okocha. Ce dernier ne serait d'ailleurs pas anodin dans la décision d'Ajibade de signer au PSG.

Avec le départ de Marie-Antoinette Katoto, l'équipe féminine du PSG devait se renforcer offensivement. C'est désormais chose faite avec l'arrivée de Rasheedat Ajibade. A 25 ans, la Nigériane a été recrutée en provenance de l'Atlético de Madrid. Désormais sous contrat jusqu'en 2027, Rasheedat Ajibade a d'ailleurs révélé qu'un certain Jay-Jay Okocha avait joué un rôle malgré lui dans ce transfert.

« Okocha est un joueur très important pour nous » « Au Nigéria aussi, je pense que c'est l'un des clubs les plus suivis. Et bien sûr, si l'on regarde le succès de l'équipe masculine, qui a remporté la Champions League, c'est aussi un paramètre très important. Nous avons aussi eu un joueur comme Jay-Jay Okocha qui a joué au sein du club. C'est donc énorme pour nous, et je pense que le Paris Saint-Germain a notamment marqué le Nigéria grâce à Okocha, à ses qualités extraordinaires et à tout ce qui s'en suit. Okocha est un joueur très important pour nous, c'est une icône et une légende que nous ne prenons pas à la légère. Nous ne plaisantons pas du tout avec lui ! Il y a donc un lien fort entre Paris et le Nigéria, et je pense que la plupart des joueurs nigérians, garçons et filles, rêvent de jouer un jour pour le Paris Saint-Germain », a ainsi expliqué Rasheedat Ajibade.