Officiel - Signature au PSG : Le transfert bouclé en quelques heures !

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Alexandre Letellier avait été récupéré de manière assez inattendue lors du mercato estival 2020 par son club formateur. L'un des moments marquants de la carrière de l'ancien gardien, d'autant que cette signature au PSG avait été bouclée et officialisée en quelques heures comme il le raconte.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2020, Alexandre Letellier retrouvait donc son club formateur 10 ans après son départ, lui qui a beaucoup au cours de sa carrière (Young Boys, Angers SCO, Troyes, Orléans...). Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, l'ancien gardien de but, retraité depuis l'été 2024, livre les coulisses de ce retour improbable au sein du PSG, qui a d'ailleurs été bouclé très rapidement.

« En 72 heures, j'avais fait ma visite médicale » « Les moments qui ont changé ma carrière ? Le premier, c'est quand je signe aux Young Boys, en Suisse. J'y gagne mon premier titre de champion. C'était exceptionnel parce que le club n'avait rien gagné depuis 35 ans. Et puis forcément, il y a ma signature à Paris, mon retour. C'est la période Covid, très compliquée parce que je me retrouve en fin de contrat à ce moment-là. J'avais des propositions, et Paris. Je faisais partie d'une liste de dix gardiens, et tout s'est fait très vite : en 72 heures, j'avais fait ma visite médicale », confie Letellier sur son retour au PSG.