Officiel - Paris FC : Incroyable, il vire son fils !

C'est désormais officiel, le Paris FC aura un nouveau directeur sportif à partir du 1er octobre. Il s'agit de Marco Neppe, qui a officié par le passé au Bayern Munich notamment. Une arrivée qui engendre le départ de François Ferracci, qui occupait ce poste jusque-là. Et c'est son père, François Ferracci, président du PFC, qui a officialisé la nouvelle.
Pierre Ferracci confirme le départ de son fils
« Le Paris FC est ravi d’accueillir Marco Neppe à la direction sportive. Marco Neppe va nous apporter son expérience de haut niveau dans un des plus grands clubs européens, au palmarès prestigieux. Dans la phase de transition que connaît le Club, avec son accès à la Ligue 1, ses compétences pour poursuivre la mise en place d’un effectif de qualité seront précieuses. Je lui souhaite une pleine réussite, en particulier dans l’accompagnement de notre équipe première et dans nos interventions sur le marché des transferts dont on connaît la complexité », assure-t-il dans le communiqué officiel du PFC avant d'évoquer plus précisément le départ de son fils.
«Je le remercie très sincèrement pour l’investissement qui a été le sien»
« François Ferracci a joué un rôle essentiel ces deux dernières années, dans la constitution d’un effectif cohérent et dans son management au quotidien, pour permettre notre retour au plus haut niveau du football français. Il s’est également totalement impliqué dans les recrutements du dernier mercato. Dans l’animation de la politique sportive, il a notamment donné une impulsion décisive au développement de notre centre de formation. Je le remercie très sincèrement pour l’investissement qui a été le sien depuis sa prise de responsabilité et lui souhaite le meilleur pour la suite », ajoute Pierre Ferracci.