Officiel - Paris FC : Incroyable, il vire son fils !

Directeur sportif du Paris FC, François Ferracci va quitter ses fonctions à partir du 1er octobre date à laquelle il sera remplacé par Marco Neppe, ancien dirigeant du Bayern Munich. Et c'est son père, Pierre Ferracci, le président du club parisien, qui a confirmé ce départ.

C'est désormais officiel, le Paris FC aura un nouveau directeur sportif à partir du 1er octobre. Il s'agit de Marco Neppe, qui a officié par le passé au Bayern Munich notamment. Une arrivée qui engendre le départ de François Ferracci, qui occupait ce poste jusque-là. Et c'est son père, François Ferracci, président du PFC, qui a officialisé la nouvelle.

Pierre Ferracci confirme le départ de son fils « Le Paris FC est ravi d’accueillir Marco Neppe à la direction sportive. Marco Neppe va nous apporter son expérience de haut niveau dans un des plus grands clubs européens, au palmarès prestigieux. Dans la phase de transition que connaît le Club, avec son accès à la Ligue 1, ses compétences pour poursuivre la mise en place d’un effectif de qualité seront précieuses. Je lui souhaite une pleine réussite, en particulier dans l’accompagnement de notre équipe première et dans nos interventions sur le marché des transferts dont on connaît la complexité », assure-t-il dans le communiqué officiel du PFC avant d'évoquer plus précisément le départ de son fils.