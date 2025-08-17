Officiel - OM : «C’est fini», un joueur est parti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM pendant un an et demi, Quentin Merlin n'a pas réussi à suffisamment convaincre Roberto De Zerbi, et l'ancien latéral gauche du FC Nantes a fini par être transféré au Stade Rennais cet été. Merlin a d'ailleurs affronté l'OM vendredi soir en championnat, l'occasion pour lui de définitivement mettre un terme à son aventure phocéenne.

Même combat pour Valentin Rongier et Quentin Merlin en cette période de mercato estival ! Les deux hommes, purs produits issus du centre de formation du FC Nantes, ont fraîchement quitté l'OM pour signer... au Stade Rennais ! Merlin (23 ans) n'aura donc passé qu'un an et demi au sein du club marseillais, et il était déjà titulaire vendredi soir en championnat pour affronter l'OM au Roazhon Park (victoire 1-0).

« On est ennemis » Interrogé en zone mixte après la rencontre, Quentin Merlin s'est confié sur ces retrouvailles un peu particulières avec l'OM et assure qu'il a tenu à mettre ses sentiments de côté face à ses anciens partenaires : « Au coup de sifflet, tout s’est évaporé. On est dans le club qui les affronte, donc on est des ennemis. Après, je les retrouverai à la fin, on discutera un peu. Mais au moment du match, on oublie que ce sont nos anciens coéquipiers », confie le latéral gauche du Stade Rennais.