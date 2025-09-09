Officiel - Nouveau deal au PSG : Un «super gars» est transféré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient d’officialiser le transfert de Presnel Kimpembe, et perd donc son titi le plus emblématique. Hugo Ekitiké, qui a partagé le vestiaire parisien pendant un an et demi avec le champion du Monde 2018, a réagi en conférence de presse sur son départ du PSG.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Presnel Kimpembe (30 ans) n’est plus un joueur du PSG ! L’emblématique défenseur central du club de la capitale, pur produit issu du centre de formation, a acte dimanche son transfert en direction du Qatar alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et qu’il n’avait plus qu’une année de contrat avec le PSG.

Ekitiké réagit pour Kimpembe Interrogé en conférence de presse dimanche soir avec l’équipe de France, Hugo Ekitiké a réagi au transfert de son ancien coéquipier du PSG : « Presnel, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu mais ça a été vraiment un super gars, français, il faisait partie des gens à qui j'ai parlé le plus pendant mon passage au PSG », indique le buteur de Liverpool, passé par le PSG entre 2022 et 2024.