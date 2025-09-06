Officiel : L’OM vient de signer un «top» joueur sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a bouclé un gros recrutement en toute fin de mercato estival avec la signature du défenseur central marocain Nayef Aguerd, recruté en provenance de West Ham pour 23M€. Et le profil de l’ancien joueur du Stade Rennais est déjà validé à 100% par ceux qui l’ont côtoyé en Bretagne par le passé.

La dernière journée de mercato estival a été particulièrement agitée du côté de l’OM, qui a bouclé plusieurs recrues dans le secteur défensif comme Benjamin Pavard, Emerson Palmieri ou encore Nayef Aguerd. Ce dernier a coûté pas moins de 23M€ pour son transfert en provenance de West Ham, et il est d’ores et déjà attendu comme le nouveau patron de la défense de l’OM. Il faut dire que le défenseur marocain de 29 ans avait fait l’unanimité lors de son passage au Stade Rennais (2020-2022).

« Un top défenseur, un top homme » Interrogé dans les colonnes de La Provence, son ancien coéquipier Romain Salin a encensé Nayef Aguerd et assure que l’OM a réalisé un super coup sur le mercato : « Il colle parfaitement au profil recherché par Roberto De Zerbi. Il a le calme et la sérénité pour devenir un grand défenseur à l’OM. Il correspond à toutes les valeurs qu’on veut donner à nos enfants, l’humilité, l’écoute, la gentillesse. C’est vraiment quelqu’un de bien. Marseille pourra compter sur un top défenseur et un top homme », indique l’ancien gardien du Stade Rennais.