Officiel : Le RC Lens impliqué, un transfert fait scandale !

Pour pallier le départ d'Abdukodir Khusanov, le RC Lens devrait rapidement accueillir en prêt Juma Bah, qui va quitter Valladolid pour signer à Manchester City. Un départ qui a du mal à passer dans les bureaux de la direction espagnole, publiant un communiqué mordant pour s’en prendre à son futur ex-joueur et aux Skyblues.

A peine la vente d'Abdukodir Khusanov bouclée, le RC Lens est bien parti pour accueillir son remplaçant, c'est encore avec Manchester City que le club nordiste va faire affaire. Auteur d'une première partie de saison convaincante avec Valladolid, Juma Bah va s'engager avec les Skyblues et devrait débarquer dans la foulée dans le nord de la France en prêt. Un dossier qui fait polémique en Espagne.

Juma Bah fracassé par son club

Alors que la clause libératoire de Juma Bah fixée à 6M€ a été levée, le Real Valladolid s’est indigné de la situation dans un long communiqué sur son site internet. « Abdulai Juma Bah et son agent ont informé le Real Valladolid hier après-midi de leur intention de rompre unilatéralement le contrat qui lie les deux parties. Auparavant, hier après-midi, Manchester City a envoyé un communiqué demandant au Real Valladolid d’entamer des négociations pour le joueur en vue d’un éventuel transfert définitif. Aujourd’hui, le Sierra-Léonais a décidé de ne pas se présenter sur son lieu de travail pour l’entraînement du matin. Pour toutes ces raisons, le Club tient le joueur pour responsable de la violation de ses engagements contractuels, et a demandé à son service juridique d’engager une action disciplinaire à cet égard », a fait savoir le club.

Valladolid indigné

« Le Club considère que, derrière la décision du joueur, se trouve Manchester City, faisant partie du City Football Group, qui semble avoir conseillé au joueur d’adopter cette attitude qui place le Real Valladolid dans une situation de faiblesse, après avoir récemment rejeté des offres d’un montant plus élevé, d’autant plus lorsque le joueur qui est dans la période légale de protection juvénile avait refusé ces derniers jours de signer sa licence de joueur professionnel, car cela impliquait l’augmentation automatique de sa clause de résiliation », poursuit Valladolid, qui fait part de sa « grande déception et indignation » après avoir offert au défenseur « l’opportunité de sa vie ». Et de conclure : « La Fédération royale espagnole de football vient de confirmer que le joueur a déposé le montant de la résiliation unilatérale du contrat. En ce sens, le Real Valladolid informe qu'il se réserve le droit de s'adresser aux juridictions légales et sportives appropriées pour exercer ses droits et défendre ses intérêts ».