Officiel : Le RC Lens boucle un transfert et hallucine

Le RC Lens continue de renforcer son effectif. Après Hervé Koffi, Denis Petric, Malang Sarr, Alpha Diallo, Sidi Bane, Hamzat Ojediran et M’Bala N’Zola, les Sang-et-Or se sont attachés les services d’Anass Zaroury qui débarque en provenance de Burnley pour environ 9M€. Et Pierre Dréossi ne cache pas sa joie.

Et ce n'est visiblement pas terminé puisqu'en attendant Martin Satriano, les Lensois viennent d'officialiser le transfert d'Anass Zaroury.

Anass Zaroury signe au RC Lens

Par le biais d’un communiqué, le RC Lens a donc officialisé la signature d’Anass Zaroury, huitième recrue estivale. « Après deux saisons outre-Manche du côté du Burnley FC, Anass Zaroury (23 ans) vient compléter le secteur offensif lensois. Doué pour le dribble, doté d’une bonne vision du jeu et habile devant le but, le feu follet marocain s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2028 », explique le club lensois. De son côté, Pierre Dréossi ne cache pas sa joie.

Dréossi s'enflamme !

« L’ensemble du Racing est heureux d’accueillir Anass Zaroury sous les couleurs sang et or. Anass est un offensif complet, pouvant évoluer à différents postes de l’attaque. Il est doté d’une grande qualité technique. Son profil de dynamiteur et son sens du but lui accordent la capacité d’initier et de conclure les actions. Mais au-delà de son bagage footballistique, Anass est surtout un garçon dont l’esprit est cohérent avec les valeurs lensoises. Sa fraicheur, sa maturité ou encore sa faculté à parler plusieurs langues vont lui permettre de se fondre rapidement dans notre collectif. Tout comme sa connaissance d’une partie du staff qu’il a côtoyée à Charleroi. Ce joueur a tout pour réussir à Lens. Bienvenue Anass ! », s’enflamme le directeur général du RC Lens.