Officiel : Le Paris FC annonce une nouvelle signature !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le Paris FC s’active en coulisse pour son recrutement, plusieurs prolongations sont également attendues, dont celle de Rémy Riou, officielle depuis ce vendredi matin. L’ancien portier de l’OL, qui était arrivé à la fin de son engagement, a prolongé d’une saison avec le promu. Un nouveau bail logique à ses yeux.

À bientôt 38 ans, Rémy Riou ne compte pas raccrocher les gants. Formé à l’Olympique Lyonnais et passé notamment par le FC Nantes, l’expérimenté gardien évolue depuis janvier 2024 au Paris FC comme doublure d’Obed Nkambadio, international espoir tricolore. Une aventure qui va se poursuivre puisque le natif de Lyon a prolongé son bail d’une saison avec le promu.

Rémy Riou prolonge Ce vendredi matin, le Paris FC a annoncé la prolongation de Rémy Riou. Tout sauf une surprise quand on sait que le portier était présent ce jeudi au centre d’entraînement pour la reprise, avec une série de tests physiques et médicaux. Interrogé peu avant par le média Capté, l’ancien de l’OL s’était prononcé sur le sujet : « Ça se passe bien, il y a un beau projet. C’est une continuité. Je suis assez fier de ma carrière, de la longévité de ma carrière, ce doit être ma 20e saison. L’objectif, c’est d’aller jusqu’à 40 ans. Au PFC, même si ça fait un peu cliché, je suis un peu le grand frère. C’est une équipe jeune, je suis là pour accompagner, apporter mon expérience parce que j’ai un petit vécu du haut niveau. Il y a un petit gardien (Nkambadio) en devenir. (…) Je suis là pour l’accompagner, et puis éventuellement aussi jouer parce que je reste un compétiteur. »