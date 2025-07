Mercato - Greenwood : L’OM a trouvé son remplaçant !

Après trois premières recrues officialisées, l’OM continue son mercato ambitieux. Le club marseillais cible désormais Timothy Weah pour renforcer le couloir droit, en soutien de Mason Greenwood. Malgré les rumeurs de départ, l’attaquant anglais devrait rester et sera attendu au tournant après sa saison à 21 buts en Ligue 1.

L’OM a déjà officialisé trois recrues en ce début de mercato estival et ne compte pas s’arrêter là. Après avoir attiré sur la Canebière Angel Gomes, CJ Egan-Riley et plus récemment Facundo Medina, les dirigeants marseillais ont désormais ciblé Timothy Weah, d’après les informations de Fabrizio Romano, confirmées par La Provence.